10. Mantoya Hala Ulaşamadık

Sismologlar, gezegenimizin iç çekirdeğinin katı, dış çekirdeğin ise sıvı ve erimiş olduğuna inanıyor. Sonrasında ise manto geliyor. Bununla birlikte, mantonun tam olarak hangi bileşenlerden oluştuğu konusunda hala bir fikrimiz yok, çünkü ona hiç ulaşmadık: derinliği 30 km’den 2.900 km’ye varır. İnsanlığın şimdiye kadar kazdığı en derin kuyu ise Rusya’da bulunuyor ve sadece 12.3 km derinliğinde.

9. Kutuplar Değişebilir

Dünyanın manyetik kutupları zamanla hareket edebilir ve hatta yön değiştirebilir. Bilim insanları geçmişte bunun birçok kez olduğunu keşfettiler. En son değişim 10 milyon yıl önce oldu ve muhtemelen gelecekte tekrar gerçekleşecek, ancak kimse nedenini bilmiyor.

8. Eskiden İki Ayımız Vardı

Gökbilimciler, Dünya’nın yaklaşık 4,6 milyon yıl önce iki uyduya sahip olduğunu söylüyor. İkincisi yaklaşık 1.200 km çapındaydı ve Ay ile çarpışana kadar onunla aynı yörüngede dolaştı. Ay’ın iki yüzünün neden birbirinden farklı olduğunun cevabı bu olabilir mi? Kim bilir!

7. Dünya Gerçekten Çok Hızlı Dönüyor

Dünya kendi etrafında 1.600 km/saat hızla dönerken, Güneş etrafındaki ise tam 108.000 km/saatlik bir hızla dönüyor. Bu hareketi yalnızca dünyanın dönüş hızının değişmesi durumunda hissederiz, sabit hız ve yerçekimi kuvveti nedeniyle bu hızı istesek de hissedemiyoruz.

6. Zaman Genişliyor

620 milyon yıl önce, Dünya’da bir gün 21.9 saat sürüyordu. Dünya zamanla yavaşlıyor, ancak bu 100 yılda yaklaşık 70 milisaniyelik bir değişik şeklinde gerçekleşiyor. Bunu fark edecek kadar uzun yaşamıyor olmamız biraz üzücü olsa gerek.

5. Değişken Yerçekimi

Gezegenimizde bazı yüksek ve düşük yerçekimi alanları mevcut. Kanada’daki Hudson Körfezi düşük yerçekimi bölgelerinden yalnızca birisi. Bilim insanları, zayıf yerçekiminin hızla eriyen buzulların neden olduğu düşük yoğunluktan kaynaklandığını keşfettiler.

4. Dünyanın En Sıcak ve En Soğuk Noktaları

Gezegenimizdeki en sıcak yer, +58° C’ye kadar sıcaklıkların ortaya çıktığı; Libya sınırları içinde bulunan Aziziya’da bulunur. En soğuk yer ise sıcaklıkların ortalama -73°C’ye kadar inebildiği Antarktika’dır. Anlık olarak ölçülmüş en düşük sıcaklık da Rusya’nın Vostok kentinde ortaya çıktı.

3. Dünya Demir, Oksijen ve Silikondan Oluşur

Gezegenimizin içeriğindeki unsurları ayıracak olursak: % 32,1 demir, % 30,1 oksijen, % 15,1 silikon ve % 13,9 magnezyumdan oluşur. Demirin çoğu (yaklaşık % 90’ı) çekirdekte bulunurken, kabukta ise % 47 oranında oksijen bulunur.

2. Dünya Eskiden Mor Renge Sahipti

Eski dönemlerde bitkiler ışığı absorbe etmek için klorofil yerine retina kullanıyordu, bu da onların yeşil yerine kırmızı ve maviyi yansıtmasına ve sonuç olarak mor renk ortaya çıkarmasına sebep oluyordu. O dönemler uzaydan Dünya’mıza bir bakış atacak olsaydık, şu an yeşil olarak gördüğümüz her yer mor görünecekti.

1. Gizli Bir Okyanus

Bilim insanları, Dünya yüzeyinin 410-660 km derinliklerinde büyük bir su havuzu bulunduğunu keşfettiler. 2.7 milyar yaşında olan bu okyanus, mantoda bulunan ringwoodit sayesinde bulundu. Buradaki su muazzam bir basınç altında bulunuyor, hacmi ise Dünyadaki okyanusların tam üç katı!