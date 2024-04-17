Gıda sektörü temsilcileri yerli üretimde devamlılık sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor.

Gıda sektörü temsilcileri yerli üretimin artarak devam etmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Duru Gıda, Karaman Tarım İl Müdürlüğü’nün Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi çerçevesinde uygulanan Sözleşmeli Üretim Modeli’ne katılarak yetiştirilen mahsulü piyasa değerinin üzerinde fiyatla satın alma sözü verdi. Projeyle Karaman’ın 25 köyünde 124 çiftçiye ekilmek üzere Tarım İl Müdürlüğü tarafından 30 ton Azkan nohut tohumu dağıtıldı. Toplam 2 bin 500 dekarlık bir alanda gerçekleştirilecek ekimin ardından hasatta yaklaşık 300 ton mahsul elde edilmesi hedefleniyor. Azkan nohutun hastalığa dayanıklı, verimli ve pazar payı en yüksek nohut çeşitlerinden olarak üretimde tercih edildiği ifade ediliyor. Projenin ilk mahsullerinin ise temmuz ayında alınması bekleniyor.

“Yerli üretimi desteklemeye devam edeceğiz”

Yerli üretime yönelik çalışmaları sürdüreceklerini aktaran Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı Emin Duru, “Fabrikamızın bulunduğu Karaman’da ilk kez uygulanan ve tarıma büyük katkıları olduğunu düşündüğümüz sözleşmeli üretim modelini destekleme fikrini heyecanla karşıladık. Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu sözleşmeli üretim modeli, üretim planlamasının çok önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Çiftçilerimizle piyasa fiyatının üzerinde bir teklifle sözleşme yaptığımız için onlar sadece üretime, iyi mahsul almaya odaklanıyor. Köylerden göçü engellemenin en isabetli yolu gelir kaynaklarını iyileştirecek, istihdam oluşturacak adımları atmaktan geçiyor. Ülkemizde tarım sektörü, toplam iş gücünün üçte birinin geçim kaynağı durumunda. Tarım, su ve gıda kaynaklarının yeterliliği aynı zamanda sürdürülebilirliği giderek önemli hale geliyor. Bu çerçevede Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile nesiller boyunca babadan oğula ekip biçilen ve tükenmek üzere olan ‘Ahmet Buğdayı’ tohumlarını yeniden üretme kararı aldık ve ilk kez 2019 yılında toprakla buluşturduk. Ata tohumu Ahmet Buğdayı projesi, ülkemizde doğru tarım uygulamaları adına hayata geçirilen en önemli örneklerden biridir. Yerli üretimi desteklemeye devam edeceğiz”