Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Trendyol Süper Lig’de son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11’ine göre Konyaspor karşısında 2 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11’ine göre Konyaspor karşısında kadroda 2 değişikliğe gitti. Hollandalı çalıştırıcı, Gabriel Paulista ve Joao Mario’nun yerine Emirhan Topçu ve Semih Kılıçsoy’a 11’de görev verdi.

Beşiktaş’ın 11’i

Kartal, Konyaspor maçına; Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile 11’i ile başladı.

Siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde ise, Emir Yaşar, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Al Musrati, Salih Uçan, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bahtiyar Zaynutdinov, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu bekledi.

Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular, Konyaspor karşısında Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan kırmızı forma ile sahaya çıktı.