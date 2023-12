Günümüzde çoğu otel, odalarını satmak ve maksimum doluluğa ulaşmak için uluslararası tur operatörleriyle yıllık bazda anlaşmalar yapmaktadır. Bu Tur Operatörleri ise anlaşma yaptıkları otelleri kendi satış ağlarında bulunan yüzbinlerce Turist Satış Acenteleri ulaştırmaktadır. Turist Satış Acenteleri de, tur operatörleri tarafından sağlanan yüzlerce oteli müşterilerine sunmaktadır.

Turizm bölgelerindeki turist potansiyeli her yıl ortalama aynı olduğunu düşünürsek Turist Satış Acentelerinin müşterilerine Tur Operatörleri tarafından sağlanan tüm otelleri sunmaları oldukça güçtür. Bu durumda Turist Satış Acenteleri kazançlarının daha fazla olacağı otelleri satmaya daha çok yönlenmektedirler.

Peki, Otelci, Turist Satış Acenteleri önündeki birçok alternatif arasından kendi Otelini nasıl tercih ettirebilirler? İşte tam da burada, turizm sektörünün yeni ONLINE PAZARLAMA PLATFORMU olan Heberi.com size bu olanağı sağlıyor.

Otelinizi Heberi.com’a ücretsiz kayıt ederek;

A’dan Z’ye otelinizin profilini (fact-sheet) online olarak oluşturabilir, dilediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz. Bu profilde otelinizin öne çıkan tüm özelliklerini belirleyebilirsiniz.

Oluşturduğunuz profil üzerinden sistemdeki hazır şablonlar ile OTELİNİZİN PROFESYONEL REKLAMINI hazırlayabilir ve tek tıkla binlerce Turist Satış Acentelerine online, kolaylıkla ve direkt ulaştırabilir, böylelikle otelinizin tanıtımına doğrudan katkı sağlayabilirsiniz.

Odalarınızı satacak olan Turist Satış Acentesine ekstra komisyon teklif ederek, otelinizin diğer oteller arasından tercih edilmesini sağlayabilirsiniz.

Komisyon teklifiniz ile Turist Satış Acentelerinin rezervasyonlarını belirlediğiniz Tur Operatörü üzerinden veya doğrudan otelinize yönlendirmesini sağlayabilirsiniz.

Bireysel olarak gelmek isteyen müşteriler için otelinize en yakın havalimanını, otele uzaklığını, Havalimanı-Otel-Havalimanı transferinin en kolay nasıl yapılabileceğini, ücretini Satış Acentelerine bildirebilir, Tur Operatörünüz sezonu bitirdiğinde de Turist Satış Acenteleri üzerinden müşteri alabilirsiniz. Otelinizi 12 ay açık tutabilirsiniz.

Otelinizin pazarlamasını Tur Operatörünün reklam ve pazarlama gücüne, Turist Satış Acenteleri ise inisiyatifine bırakmadan Heberi.com ile kendiniz kolaylıkla sağlayabilirsiniz.

Neden Turist Satış Acentesi?

Turist Satış Acentecileri, turizm sektörünün en önemli saç ayaklarıdır. Tur operatörleri kontrat yaptığı otellerin odalarını Turist Satış Acenteler üzerinden satışa çıkarır. Tüm rezervasyonlar bu acenteler üzerinden gerçekleşir. Satışı gerçekleşen müşterilerin operasyonu tur operatörleri tarafından gerçekleşir. Hiçbir tur operatörünün her mahallede, her köyde ve her alışveriş merkezinde satış ofisi, kendine ait personeli yoktur. Yani son kullanıcı olan müşteri ile temasları rezervasyon yapılırken çoğunlukla yok. Rezervasyonlar büyük çoğunlukla Satış Acenteleri yapar. Bunun için Tur Operatörleri, odaların satılması için Turist Satış Acenteleri ile çalışır. Turist Satış Acenteleri müşterilerini çok iyi tanırlar. Belli bir müşteri portföyleri vardır ve aynı müşteriyi her yıl veya yılın değişik zamanlarında başka bir ülke veya destinasyona tatile gönderirler. Kimi zaman Türkiye’ye, başka zamanlarda İspanya’ya, Yunanistan’a, Mısır’a, Tayland’a veya kış mevsiminde Avusturya’ya gönderirler.

Tatile gidecek her müşteri, en az bir Turist Satış Acentecisinden fikir, fiyat alıp ona göre tatil planını yapar. Müşteriler, satış acentecisinin tavsiyesine değer verir. Müşteri açısından bir otelcinin “Benim otelim en iyisi” demesi ile bir satış acentecisinin “Bu otel iyi, tavsiye ederim” demesi arasında dağlar kadar fark vardır.

Heberi.com olarak, otelcinin, Turist Satış Acentecisine doğrudan ulaşmasını, tesisini tavsiye etmesi-rezervasyon yapması karşılığında komisyon önerip ödemesini, kendi göbeğini kendi kesmesini, tesisini tüm dünyaya kolaylıkla tanıtmasını mümkün hale getirdik.

Hemen siz de Heberi.com ile otelinizi binlerce seyahat acentesi ile buluşturun.