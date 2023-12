Otelinizi online’a taşımak veya dijital dünya ile buluşturmak için bu alanda bilgi sahibi kişilere ihtiyaç duyarsınız veya kendinizi bu yönde geliştirmeye çalışırsınız. Yıllarını turizme vermiş sektör çalışanları yoğun iş temposundan veya çeşitli sebeplerden dünyada gelişen ve büyüyen dijital süreçten biraz uzak kalmış olabilir. Otelini her an, her saniye gelişen bu dijital süreçten uzak tutmak istemeyen otelciler için Hotelimo.com tamamen konaklama sektörüne odaklanmış bir online araçlar dizini.

Hotelimo.com, daha işin başındayken insan kaynağına sahip olmadan da başlayabileceğiniz bu süreçte size; yeni online satış kanallarından tutunda, bu kanalları toplu olarak yönetebileceğiniz yazılımları, web sitenizi geliştirebileceğiniz veya kendinizin yapmasını sağlayacak yazılımları, oteliniz için yorumlar topladığınız veya toplayabileceğiniz siteleri, otelinizi pazarlamaya yarayacak araçları ve reklam yapabileceğiniz kanallar gibi, kategorilere ayrılmış bir çok başlığın altında yüzlerce online araçla buluşturuyor.

Hotelimo.com’a kısaca otelcinin dijital alet çantası da denilebilir.

250’den fazla editör tarafından test edilmiş ücretli veya ücretsiz kaynak ve araçlarla otelinizi bir seviyeye taşıyabilir veya online da daha fazla güçlenmesini sağlayabilirsiniz.

Örneğin; otelinizi birkaç online seyahat acentesinde satışa sundunuz fakat daha fazla alternatif bulmakta zorlanıyorsunuz, Hotelimo.com’un kategoriler bölümünde Travel Agencies başlığı altında 80’i aşkın online seyahat acentesine ulaşabilir, acente hakkında ön bilgi alabilir, sitesine yönlenebilir veya direkt üye olabileceğiniz linke erişebilirsiniz.

Bu girişimi tamamen otelcilerin; Nereden başlayacağımızı bilmiyoruz? sorusuna yanıt vermek amacıyla tanıtma ihtiyacı duyduk. Hotelimo.com’da sunulan araçlarla otelinizi belirli bir seviyeye getirdikten sonra nasıl ilerleyeceğiniz konusunda artık dilediğiniz kişi veya firmalarla görüşmeye başlayabilirsiniz.

Son olarak da konaklama sektörüne online olarak hizmet veren tüm firmalar Hotelimo.com’a ücretsiz üye olabileceklerini ve ürünlerini ekleyebileceklerini buradan duyuralım.