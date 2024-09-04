Girişimcilik ve inovasyonun kalbi 24-25 Eylül tarihlerinde İstanbul’da atacak. Dünyanın en prestijli bağımsız startup ödül programlarından Global Startup Awards, 12’nci yılında Türkiye’de ilk kez Start-IST organizatörlüğünde ve Garanti BBVA’nın ana sponsorluğunda gerçekleşecek. Yenilikçi startup’lar ve etkileyici projelerle iki gün boyunca devam edecek bu prestijli etkinlikte, girişimcilik ekosisteminin parlayan yıldızları uluslararası ödüllerin sahibi olacak.

Global Startup Awards (GSA) Büyük Final Etkinlikleri, bu yıl ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tech İstanbul’un destekleriyle İstanbul’da gerçekleştirilecek bu prestijli etkinlik, global startup dünyasının heyecanını ve dinamizmini İstanbul’a taşıyor. Start-IST organizatörlüğünde ve Garanti BBVA’nın ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan GSA ‘Edition X’, 24-25 Eylül’de girişimciler, yatırımcılar, VC’ler, fikir önderleri, sektör liderleri, ekosistem ortakları ve diğer kilit paydaşlar bir araya gelecek.

“GSA, ülkemizdeki girişimcilik ekosistemi için tarihi bir dönüm noktası”

Start-IST’in kurucusu Mine Dedekoca, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Global Startup Awards’un Türkiye’de ilk kez düzenlenmesi, ülkemiz girişimcilik ekosistemi için gerçekten tarihi bir dönüm noktası. Bu prestijli etkinlik, Türk girişimciler ve startup’lar için uluslararası arenada eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu etkinlik, Türkiye’nin girişimcilik gücünü dünyaya tanıtmada önemli bir rol oynayacak. Start-IST olarak, girişimcilerimizin ve girişimcilik ekosistemimizin paydaşlarının global çapta görünürlük kazanmalarını, uluslararası iş birlikleri geliştirmelerini ve büyük bir yatırımcı ağıyla tanışmalarını sağlamak için bu organizasyonu gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz” dedi.

“Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi için çalışıyoruz”

Garanti BBVA KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Banka olarak içinde bulunduğumuz toplumun sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan ve ekonominin itici gücü olan girişimcilik ekosisteminin desteklenmesini çok önemsiyoruz. Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı’yla teknoloji girişimcilerine, Kadın Girişimci Programımızla da kadın girişimcilere uzun yıllardır destek oluyoruz. Global Startup Awards gibi uluslararası platformların da Türkiye’deki startup ekosistemini geliştireceğine inanıyoruz. Global Startup Awards, bir ödül programı olmanın ötesinde, girişimciler ve yatırımcılar arasında etkili bir networking ağı oluşturuyor ve bilgi paylaşımını teşvik ediyor. Bu kapsamda Global Startup Awards’un ana sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin küresel girişimcilik arenasında daha fazla söz sahibi olması amacıyla ekosisteme sağladığımız desteği artırarak sürdüreceğiz.”

İnovasyonun yıldızları, İstanbul’da buluşuyor

24 Eylül’de Cemal Reşit Rey’de düzenlenecek olan zirve ile başlayacak olan program, iki gün boyunca yenilikçi girişimcileri ve girişimcilik dünyasının paydaşlarını bir araya getirecek. Katılımcılar zirve boyunca düzenlenecek olan panel ve atölyelerle hem endüstrideki en son trendleri ve yenilikleri keşfetme fırsatı bulacak hem de girişimcilik dünyasının yatırım, büyüme, hukuk, siber güvenlik temaları hakkında fikir sahibi olabilecek.

32 bin aday arasından kazananlar, ödül gecesinde açıklanacak

25 Eylül gecesi, İstanbul’un tarihi mekanlarından biri olan Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşecek olan ödül töreni ve gala yemeği, etkinliğin zirve noktası olacak. 32 binden fazla aday arasından, 120 ülkeden gelen 110 binden fazla halkoyu ile seçilen finalistler ve kazananlar, bu özel gecede açıklanacak. GSA 2024, Türkiye’nin girişimcilik potansiyelini ve inovatif yeteneklerini uluslararası arenada temsil edecek start-up’ları da öne çıkaracak. Ödüller, bu start-up’ların uluslararası başarılarını taçlandıracak ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin global ölçekte tanınmasını sağlayacak.