Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Güney Marmara Bölgesinin turizm potansiyelinden sanayi alanına, yatırım fırsatlarından kültürel mirasa kadar her yönünü ele aldığı yeni dergisini okuyucu ile buluşturuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GMKA, Balıkesir ve Çanakkale’nin içinde bulunduğu Bölgesinin eşsiz güzelliklerini, yatırım ortamını, zengin tarihini ve dinamik ekonomisini içinde barındıran; ayrıca ajansın faaliyetleri ve desteklemiş olduğu projelerin yer aldığı “GMKA Vizyon” isimli dergisinin 1. sayısını çıkardı.

Bölgenin Kültürel ve Ekonomik çeşitliliğini keşfetme fırsatı veriyor

Bölgenin tanıtımına önemli bir katkı sunacak dergi, okuyucularını zengin içerikli bir yolculuğa davet ediyor. Güney Marmara’nın turizm cenneti kıyılarından, doğal güzelliklerine; tarihi mekanlarından yöresel lezzetlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan içerikler, okuyuculara bölgenin kültürel ve ekonomik çeşitliliğini keşfetme fırsatı veriyor. Aynı zamanda bölgede yatırım yapmış büyük firmaların tecrübelerine de yer verilen derginin her sayısında farklı sektörlerden firmalar yer alacak.

Güney Marmara Dergisi, bölgenin kalkınmasına katkı sağlamayı hedefleyen bir dergi olarak da öne çıkıyor. GMKA, yerel ve ulusal düzeyde yapmış olduğu çalışmaları dergide okuyucusuna sunarak, farklı destek mekanizmaları ile Bölgede vermiş olduğu desteklerle yeni projelere de örnek olacak. GMKA senede 2 defa çıkaracağı bu dergi ile Güney Marmara’nın potansiyelini ve fırsatlarını duyurarak yeni iş birliklerinin önünü açmayı da amaçlıyor. Dergiye www.gmka.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

“Dergi, okuyucularını bilgi dolu bir yolculuğa çıkaracak”

Ajans çalışmalarını, bölgenin değerlerini ve zenginliklerini tanıtmak adına çıkarılan dergi için mutluluk duyduğunu ifade eden GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, “GMKA Vizyon ile birlikte, Güney Marmara’nın eşsiz atmosferini ve potansiyelini keşfetmek için herkesi dergiyi okumaya davet ediyorum. Bu dergi, okuyucularına bölgenin kültürel mirasını, ekonomik potansiyelini, doğal güzelliklerini ve daha fazlasını keşfetme şansı veriyor. Bölgenin hafızası olacak olan dergimizde bölgede yapılan çalışmaları ve başarı hikayelerini de paylaştık. Bunların da Bölge için yeni fırsatlar ve ilham kaynakları sağlayacağına inanıyorum. Yeni çıkan bu dergi okuyucularını bilgi dolu bir yolculuğa çıkarırken, aynı zamanda bölgeye olan ilgiyi artıracak” diye konuştu.