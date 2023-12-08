Google, ABD merkezli bir yazılım ve teknoloji firması olarak belirli koşullar altında kullanıcıları dinleyebilmektedir. Telefonlarımız kapalı olsa dahi Google'ın bizi dinleyebilmesi birçok kişiyi endişelendiriyor. Ancak bu dinleme pratiğine karşı basit önlemler alarak Google'ın sizi dinlemesini engelleyebilirsiniz.

Engelleme Yolları

Google'ın kullanıcıları dinleyip reklam göstermesi, dünyanın en popüler arama motoru ve reklam ağı olmasıyla ilişkilidir. Bu işlem, Google'ın potansiyel müşterilere reklam göstermek için aktiviteleri incelemesi ve ilgi alanlarına göre reklamlar sunması üzerine kuruludur. Reklamlara tıklanması durumunda ise Google, gelir elde eder.

Google'ın sizi dinlemesine ve konuşmalarınızı kaydetmesine karşı endişeleniyorsanız bunu engellemek için birkaç ayar yapabilirsiniz. Telefonunuzun tuş kilidi kapalı olsa bile Google'ın sizi dinlemesini önlemek mümkündür. Öncelikle Google hesabınızın varsayılan olarak dinleme ve reklam gösterme izni verdiğini bilmelisiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek bu durumu kontrol altına alabilirsiniz:

1. Telefonunuzda Google hesabınızla oturum açtığınız internet tarayıcısını açın.

2. Sağ üst köşedeki profil resminize dokunun ve açılan menüden "Google Hesabınızı Yönetin" butonuna dokunun.

3. Açılan sayfada "Veriler ve Gizlilik" sekmesinden "Web ve Uygulama Etkinliği" seçeneğini belirleyin.

4. Alt ayarlar sekmesinde yer alan "Konuşma ve Ses Etkinliğini Dahil Et" seçeneğini pasif hale getirin.

5. Daha sonra tekrar "Veriler ve Gizlilik" sekmesine dönün ve "Reklam Merkezi" seçeneğini seçin.

6. Sağ üst köşede yer alan "Kişiselleştirilmiş Reklamlar" menüsüne dokunun ve açılan ekranda "Kapat" seçeneğine dokunun.

Bu adımları takip ederek Google'ın sizi dinleme ve kişisel verilerinizi kullanarak reklam gösterme işlemine son verebilirsiniz.