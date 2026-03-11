Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükuyu beldesinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Mıhlı bölgesinde yoldan karşıya geçmeye çalışan Necla Ç.'ye, Balıkesir'in Edremit ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık istikametine doğru giden S.S. idaresindeki 10 RS 982 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Otomobilin çaptığı Necla Ç., sağlık ekiplerinin bölgede yaptığı ilk müdahalenin ardından hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kaza ile ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA