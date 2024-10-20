Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı Eylül ayı itibariyle Türkiye'deki İnsansız Hava Aracı sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artarak 68 bin 647'ye, pilot sayısının ise yüzde 6,6 artarak 1 milyon 536 bin 993'e ulaştığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiyedeki İnsansız Hava Araçları (İHA) ve İHA pilot lisansı bulunan kişi sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından son yıllarda sivil havacılık alanında yapılan eğitimler ve çalışmalar sayesinde İHA sayısı ve İHA pilot lisansı bulunan kişilerin sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "2024 Eylül ayı sonu itibariyle İHA sayısı 2023ün aynı dönemine göre yüzde 12,5lik artışla 68 bin 647ye ulaştı. İHA pilotu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 1 milyon 536 bin 993e ulaştı" dedi.
5 BİN İLE 8 BİN ARASI YENİ İHA KAYIT OLUYOR
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İHA Sistemleri Talimatı kapsamında İHAlara özel kayıt sistemi oluşturduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, bu sayede söz konusu araçların izin, uçuş ve kayıtlarında büyük kolaylık sağlandığını söyledi.
İHA kayıt sistemine her sene yaklaşık 5 bin ile 8 bin arası yeni İHAnın kayıt olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, İHAların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımının oldukça arttığını ifade etti.
Bakan Uraloğlu ayrıca, İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi (İHATTYS) Projesi ile erişilebilir, karşılanabilir, verimli, emniyetli, çevre dostu ve dijital bir yaklaşım ile İHAların mevcut hava sahasına entegrasyonunu sağlayacaklarını belirterek, "Böylece İHAların yarattığı emniyet ve güvenlik sorunları ortadan kaldıracağız. İHATTYS Projesi, ülkemizdeki tüm İHA operasyonlarının İHAlara herhangi bir donanım takılmaksızın SHGM tarafından güvenli ve emniyetli şekilde yönetilebilmesini amaçlıyor." dedi.