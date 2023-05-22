Gölcük Belediyespor pehlivanı Yunus Emre Akman, 10.Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde büyük orta boyunda şampiyon oldu.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi spora ve sporculara yaptığı yatırımların meyvelerini almaya devam ediyor.

Son olarak Gölcük Belediyespor Pehlivanı Yunus Emre Akman, 10.Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katıldı. Çekişmeli mücadelelere sahne olan güreşlerde rakiplerini yenen Akman, büyük orta boyunda şampiyon oldu.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Akman’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.