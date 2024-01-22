Balıkesir’in Gömeç Belediyesi, bu soğuk kış günlerinde sokaklarda ki kedilerin daha korunaklı yaşayacağı kedi evlerini mahallelere yerleştiriyor

İlk aşama olarak 10 adet kedi evi, belirlenen bölgelere ekipler tarafından yerleştirildi. Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam "Güzel Gömeç’ imizin sokaklarında yaşayan patili dostlarımız sahipsiz değil. Sokaklarda yaşayan dostlarımıza sahip çıkmak adına projelendirdiğimiz kedi evlerini, belirlenen noktalara ekiplerimizle birlikte yerleştirdik. Bu projemiz doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek. Ekiplerimiz imalatlara devam ediyor ve her geçen gün kedi evlerine yenilerini ekleyeceğiz. Patili dostlarımızın beslenmesi konusunda da Gömeç Belediyesi olarak gerekeni yapıyor; hayvan sever vatandaşlarımızla da el ele vererek sokakta ki dostlarımıza bir gün değil, her gün sahip çıkağız. Ekiplerimiz yerleştirdiği kedi evlerinin rutin kontrollerini düzenli bir şekilde yaparak mama ve su takviyesini sağlayacağız" dedi.