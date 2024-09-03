Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gönen’e bağlı Kalfaköy mevkiinde meydana geldi. E.K. idaresindeki 10 ADG 625 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yan yattı. Yaralı sürücü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından otomobilin içinden çıkarıldı. Yaralanan E.K. olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik kazası ile ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.