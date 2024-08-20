Bilecik’in Yenipazar ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde yer alan gönüllü gençler güzel bir projeye imza attı.

Yenipazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde yer alan gönüllü gençler bahçede ektikleri ve büyüttükleri mahsulleri toplayarak ihtiyaç sahibi vatandaşa dağıttı. Gönüllü gençler imza attıkları bu projeyle sevgiyi ve iyiliği yaymak istediklerini belirtti.

Domates, biber gibi çeşitli mahsullerin dikildiği ve büyütüldüğü bahçede, yeni sezonda yine çeşitli fideler dikilmeye devam edileceği belirtildi.