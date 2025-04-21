Erdoğan'a konuşmasının ardından hediye edilen maket ise dikkatlerden kaçmadı. Maketin görevliler tarafından güçlükle taşındığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen "TÜRKSAT 6A Hizmete Alma" töreninde önemli mesajlar verdi.

İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın 9 Temmuz 2023'te uzaya fırlatıldığını ve ilk test yayınının 17 Şubat'ta yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Hamdolsun, tüm süreçler sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde tamamlandı. Şimdi de uydumuzu hizmete almanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Türksat 6A'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın modeli hediye edildi. Erdoğan anlamlı armağanı kabul ederken, görevlinin maketi taşımakta zorluk çektiği görüldü.