Son yıllarda Apple müşterileri farklı arızalardan kalabilmek için cihazlarını teknoloji devi mağazalarında tamir ettirmek zorunda kaldıkları için oldukça şikayetçiler.

iPhone’u tamir ettirmek seneler boyunca yardım almak oldukça kolaydı. Bozulan kameralar ve çatlayan ekranlar sorunsuz şekilde dakikalar içinde değişiyordu. Fakat 2017 senesinden bu güne kadar iPhone telefon onarımları tam bir soruna dönüştü. Yeni takılan piller uyarı mesajlarına neden olabiliyor, değişen ekranlar telefonun parlaklık ayarını devre dışı yapabiliyor ve değiştirilen ön kenarlar arıza yapabiliyor.

iPhone’un arıza oranı %20 artış gösteriyor

Söz konusu olan arızalar, Apple’ın İphone’ları satın aldıktan sonrasında bile kontrol etmesini sağlayan yazılım uygulamasının bir sonucudur. Araç mağazaları ve işinizi kendiniz yaptığınız tamirciler jenerik parçalar ile tamir edilebilin araçların tam tersine, yeni çıkan Appl telefonların orijinal bileşenlerin seri numaralarını tanıyacak şekilde kodlanmasından dolayı değişen parçalar arızaya neden oluyor. Appl’ın bileşenlerini analiz eden ve kendin yap onarımı için parça satışı yapan bir firma olan iFixit’e göre, firmanın cihazının kilidini açmak için yüz siteminin getirildiği 2017 senesinde üç olan parça sayısı bu sene yedi oldu. Bundan dolayı da 2016’da beri onarım sorunları yaklaşık %20 arttı.