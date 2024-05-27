Türkiye’nin 2021 yılı ekim ayından beri bulunduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Gri listesi’nden Haziran sonunda çıkacağına kesin gözüyle bakıldığını söyleyen BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, "Gri listeden çıkış ile uluslararası yatırımlar hız kazanacak" dedi.

Türkiye’nin gri listeden çıkışı 23-28 haziran tarihleri arasında Singapur’da düzenlenecek FATF Genel Kurulu’nun ardından kamuoyuna duyurulacağı öngörülüyor. Uzmanlara göre Türkiye’nin listeden çıkması halinde bunun hem Türk Lirası varlıklar üzerinde hem de uzun vadeli yatırımların ülkeye girişinde olumlu etkisi olacak. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, Türkiye’nin listeden çıkmak için yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek, ”Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi yönetimine güçlü bir desteği var. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’in liderliğinde önemli reformlar gerçekleştirildi ve tüm kriterler karşılandı. Deyim yerindeyse artık malumun ilanını bekliyoruz. Gri listeden çıkış her açıdan ülkemizi rahatlatacaktır” dedi.

"Doğrudan yatırımlara pozitif yansıyacak"

Öncü göstergelerdeki iyileşmelerle haziran ayından itibaren Türkiye ekonomisinin daha farklı bir tabloya kavuşacağına vurgu yapan Dr. Erkan Kork, gri listeden çıkış ile yabancı ilgisinin artacağını ifade ederek, “Özellikle bazı büyük yatırımcıların bu süreci de beklediklerini biliyorum. Bu gerçekleşmenin ardından ülkemize hem para girişinin hem de uluslararası doğrudan yatırımların artacağını düşünüyorum. Türkiye’nin risk primini gösteren CDS, 2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana kadar geriledi. Derecelendirme kuruluşları not artışlarını sürdürüyor. Dezenflasyonun tesisi için Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve ekibi ivedilikle çalışıyor. Bu kararlı duruşla birlikte dezenflasyon sürecinin de Haziran ayından itibaren başlayarak hızlı bir şekilde ilerlediğini göreceğiz. Ekonomimize artan güven ve güçlenen finansal istikrar doğrudan yatırımlara da olumlu bir şekilde yansıyacaktır” diye konuştu.