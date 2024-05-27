Kepsut Meslek Yüksekokulu Veterinerlik bölümü öğrencileri bir alışveriş merkezinde kurdukları stantta sokak hayvanlarını sahiplendirdi. Yaklaşık 20 hayvanın sahiplendirildiği projede, hayvanları sahiplenen ailelere mama, taşıma kapları verildi.

Kepsut Meslek Yüksekokulu tarafından hayata geçirilen “sokak hayvanlarını sevme ve sahiplendirme projesi Balıkesir’de bir AVM’de gerçekleştirildi. Her sene gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen projede birçok yavru kedi sahiplendirildi. Gülen, eğlenen çocuklar olduğu gibi kedi alamadığı için üzülen ağlayan çocuklar da standı ziyaret etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ovaköy barınağı, Kepsut Belediyesi ve Kepsut MYO desteğiyle gerçekleşen projeye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 20 hayvanın sahiplendirildiği projede, hayvanları sahiplenen ailelere mama, taşıma kapları verildi.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Atalgın, Veterinerlik Bölümü Öğrencileri ile gerçekleştirdikleri etkinliği geleneksel hale getirdiklerini ve şimdiden bir sonraki etkinliğin ne zaman yapılacağını soranların olduğunu söyledi. Prof. Dr. Atalgın sahiplendirme projesi ile evlere yeni bir birey kazandırdıklarını ve bu bireyin hem çocuklar hem de yetişkinler için psikolojik olarak olumlu neticelerinin olduğunu belirtti. Prof. Dr. Atalgın “özellikle kedi sevgisinin bilimsel olarak hem bağışıklığın güçlenmesinde hem alerjik hastalıklara karşı korunmada, kalp hastalıklarından korunmada, yaşadığınız yalnızlığı azaltmada olumlu katkıları vardır, sahiplendirme ile kedi sevgisini arttırmak hedeflerimiz arasındadır” diye konuştu.