Denizli Özel Egekent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Bilge, halk arasında çok ciddiye alınmayan grip hastalığının, tedavi edilmediğinde ciddi hastalıklara yol açabileceğini belirtti.

Grip hastalığının, çoğu zaman halk arasında ciddiye alınmayan ancak tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen bir hastalık olduğunu ifade eden Uz. Dr. Bilge, “Tedavi edilmeyen grip, zatürre ve menenjit gibi ölümcül hastalıklara dönüşebilir. Özellikle çocuklar ve yaşlılar, gebeler, obez kişiler, kronik solunum hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde grip oldukça ağır seyredebiliyor. Grip hastalığının tedavisi vardır. Belirtilerin başladığı ilk andan itibaren doktor kontrolünde başlanılacak tedaviyle hastalığın süresini belirgin şekilde kısaltabilir ve belirtilerin hafif geçmesini sağlayabilirsiniz” dedi.

Dinlenmek önemli

Gribe yakalananların yapması gerekenlerle ilgili olarak ta bilgi veren Uz. Dr. Ahmet Bilge, evde dinlenmenin hem hızlı toparlanmayı sağlayacağını hem de hastalığın bulaşmasını önleyeceğini söyledi. Dr. Bilge, hastalara şu tavsiyelerde bulundu:

“Belirtiler başladığı an, hatta 1 gün önce bulaştırıcılık başlar. Belirtiler olduğu sürece bulaştırıcılık devam eder. Hastalık süresince fazla miktarda sıvı tüketilmeli. Bu sıvının yalnızca su olması da gerekli değildir. C vitamininden zengin portakal suyu, ıhlamur, ada çayı, limonlu çay içebilirsiniz. C vitamini vücudun savunma sistemini güçlendirdiğinden özellikle turunçgiller olmak üzere meyve tüketilmeli. Koyu yeşil yapraklı taze sebzeleri sıkça tüketmeniz de vücut direncinizi artıracaktır”