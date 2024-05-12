2020 yılında kurulmasına rağmen Mudanya Güçlü Kadınlar Topluluğu Çalışma Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, birçok konuda yaptığı etkinlikler ve yardımlaşma konusunda gerçekleştirdiği çalışmalar ile takdir topluyor.

Mudanya Güçlü Kadınlar Topluluğu Çalışma, Dayanışma ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Rukiye Gözütok ve Aygül Çığ öncülüğünde MUDAŞ Mudanya Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlediği Anneler günü etkinliği yüksek katılımla gerçekleşti. Etkinliğe Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’ın eşi Müge Dalgıç, Mudanya’da faaliyet gösteren siyasi parti temsilcileri, Mudanya Belediye Meclis üyeleri Sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılım gösterdi.

Dernek Başkanı Rukiye Gözütok, katılımlarından dolayı konuklara teşekkür etti. Gözütok, kendilerinin Mudanya’da ihtiyaç sahibi anneleri, kadınları bularak kendilerine yardımcı olduklarını, bunun yansıra hasta ve muhtaç sahiplerinin de yardımlarına koştuklarını ifade etti. Anneler günü etkinliğine katılım gösteren kadınların birlik ve beraberlik içerisinde olmaları gerektiğini söyleyen Gözütok, siyasi görüşü ne olursa olsun kendilerine kapılarının açık olduğunu, bu birliktelik sayesinde kadının gücünü gösterebileceklerini söyleyerek, annelerin gününü kutlayarak konuşmasını bitirdi.

Konuk anneler yemeklerini yudumlarken, dernek üyesi hanımlar sanatçı Gönül Saylı ve Saz üstadı Muharrem Torun’un türküleriyle zaman zaman duygulandırırlarken, kimi zaman ise neşeli türkülerle alkışlarla sanatçılara eşlik ettiler. Piyanist şantör Çetin Baykara’nın harekeli müzikleriyle pistte kurtlarını dökerek neşeli bir anneler gününü yaşadılar.