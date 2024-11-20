Yeni albümü için uzun süredir stüdyo çalışmalarını sürdüren Gülben Ergen, art arda çıkardığı ve dinlenme rekorları kıran single’larına bir yenisini daha ekleyerek, "“Defoluyorum Kalbinden” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Gülben Ergen, sözü ve müziği Kubilay Karaca’ya ait “Defoluyorum Kalbinden” şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

Şarkının düzenlemesini Taşkın Sabah ve Berk Sabah yaptı.

Her albümünde birçok hit şarkıya imza atan Gülben Ergen, yeni teklisiyle bir kez daha hayranlarını sevindirdi.

“Defoluyorum Kalbinden” ile güçlü sözleri ve etkileyici melodisiyle dikkat çekti.

Gülben Ergen’i bir kez daha müzik listelerinin zirvesine çıkarmaya aday olan şarkının vokallerinde ise daha önce 2020 yılında çıkardığı “Seni Kırmışlar” albümünün isim şarkısının da söz ve müziğini üstlenen Kubilay Karaca, Ergen'e eşlik etti