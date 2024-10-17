İnegöl'de 22 yıldır gümrükleme sektöründe hizmet veren Umut Gümrükleme, yapay zeka destekli B2B yazılımı UGI ile müşterilerine yenilikçi çözümler sunmaya hazırlanıyor. 2024 yılının son çeyreğinde pilot firmalarla testleri tamamlayacak olan şirket, yeni yılda Türkiye'de örneği görülmemiş bir projeye imza atmayı hedefliyor.



UGI sayesinde ihracat işlemleri çok daha hızlı, güvenilir ve kolay takip edilebilir hale gelecek. Gümrükleme süreçlerinde devrim yaratacak bu teknoloji, şirketlerin uluslararası ticarette rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.



Nida Menteş, Yapay Zekanın Gümrüklemeye Etkilerini Anlattı

Umut Gümrükleme Yönetim Kurulu Başkanı Nida Menteş, İnegöl'deki mali müşavirler ve serbest muhasebeciler için Dereçınar'da düzenlenen yemekte yapay zekanın gümrükleme sektöründeki kullanımını anlattı. Menteş, bu yemeğin bir vefa etkinliği olmasının yanı sıra, şirketin yaptığı çalışmaları paylaşmak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.



Menteş, "Gelişen dünya şartlarında teknolojiye ayak uydurmak için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. 2024 son çeyreğinde yapay zekayı daha hızlı ve etkin bir şekilde kullanacağız" dedi. Ayrıca, yapay zekanın gümrükleme süreçlerinde hız, güvenlik ve verimlilik sağlayacağını vurguladı.



Umut Gümrükleme, sektördeki deneyimini teknolojik yeniliklerle birleştirerek müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyor. Şirket, yapay zeka destekli çözümleriyle ulusal ve uluslararası ticaretin geleceğine yön vermeyi planlıyor.

Umut Gümrükleme Yönetim Kurulu Başkanı Nida Menteş yemekten önce konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli misafirler ve kıymetli iş ortaklarımız,

Hepinizi en içten dileklerimle selamlıyorum. Bugün burada, gümrükleme sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayan önemli bir gelişmeyi paylaşmak üzere bir araya geldik. Umut Gümrükleme olarak, yapay zeka destekli B2B yazılımımız UGI ile müşterilerimize hizmet vermeye başlıyoruz.



2024 yılının son çeyreğinde, pilot firmalarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz testleri başarıyla tamamlayacağız. Yeni yılda ise ülkemizde örneği görülmemiş bir işe imza atmayı umut ediyoruz. UGI sayesinde ihracat işlemleri artık çok daha hızlı, güvenilir ve kolay takip edilebilir hale gelecek. Gümrükleme süreçlerinde yaşanan zaman kaybı ve karmaşıklığı en aza indirerek, siz değerli iş ortaklarımızın rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz.



Gelişen dünya şartlarında teknolojiye ayak uydurmak ve hatta teknolojiyi yönlendiren bir konuma gelmek bizim için büyük bir önem taşıyor. Yapay zeka desteğimiz UGI ile gümrüklemede yeni bir sayfa açıyoruz. Bu yenilikçi yaklaşım, sektörümüzde bir devrim niteliği taşıyacak ve uluslararası ticaretin geleceğine yön verecek.

Sizlerin de bildiği gibi, 22 yıldır İnegöl'de gümrükleme sektöründe hizmet veriyoruz. Bu süre zarfında edindiğimiz tecrübeyi, şimdi yapay zeka teknolojisiyle birleştirerek sizlere sunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz.

Mali müşavirlerimize destekleri için teşekkür ediyorum. Bu heyecan verici yolculukta birlikte olmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim.”