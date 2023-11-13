Sahamızda ağırladığımız ve 2-0 kazandığımız karşılaşma sonrası Teknik Direktörümüz Bahaddin Güneş, gelecek haftalar için önemli mesajlar verdi.

Maç sonu konuşan Güneş şunları söyledi;

Bizim için bu maç çok önemliydi, kazandığımızda hem geçen haftanın moral bozukluğunu üstümüzden atacak hem de taraftarlarımıza olan özür borcumuzu yerine getirecektik. Moralli olmamız için bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Camiamızın sıralamadaki hak ettiği yere yani üst sıralara çıkması için galibiyetten başka bir düşüncemiz yoktu. Başta oyuncularımıza, teknik ekibimize, yanımızda olan yöneticilerimize ve maça gelen taraftarlarımıza bu galibiyet armağan olsun. Bu maç bitmiştir ve önümüzdeki Belediye Derince maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Daha güçlü olacağız.