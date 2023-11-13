Sosyal medyada yayılan bir paylaşım, Bursa'da faaliyet gösteren özel bir diş kliniğiyle ilgili şok edici bir iddiayı gündeme taşıdı. İddiaya göre, 5 yaşındaki bir çocuğun diş ağrısı şikayetiyle başvurduğu klinikte, uygulanan narkoz sonrası 5 dişinin birden çekilmesi sonucunda yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Duyuru Arkadaşlar X hastanesine hiç kimse gitmesin beni takip eden arkadaşlar herkese duyurun arkadaşımın yakın akrabası 5 yaşında çocuğunu dişi ağrıyor diye götürmüş çocuğa narkoz vermişler ve 5 tane dişini birden çekmişler çocuk kaç gündür yoğunbakımdaydı bu gün rahmete gitti maalesef çok üzgünüm Annesi Babasına sabır diliyorum lütfen duyurun herkese. Allah belanızı versin para için çocuğu öldürdünüz.."