Federasyon Başkanı İsmail Kösen tarafından yapılan açıklamada, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Anadolu’ya göç eden ve özellikle Batı illerine yerleşen Gürcü vatandaşların, o tarihten bu yana Türk toplumu ile akrabalık ve dayanışma ilişkileri geliştirdiği hatırlatıldı. Kösen açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"1877-78 Osmanlı Rus savaşından sonra Anadoluya gelerek ülkemizde özellikle batı şehirlerine yerleştirilen, bu süreçten beri birlikte yaşadığımız, akrabalık bağları kurduğumuz, ülkemizin kalkınması, savunması için omuz omuza olduğumuz Gürcü asıllı TC vatandaşı kardeşlerimize dil uzatarak haddini aşan kelimeler kullanan meczubun sözlerinden, buraların Ensar’ı olarak herkese dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep vs. gözetmeksizin vatan toprağını paylaşan bizler de rahatsız olup üzüldüğümüzü ifade ediyoruz.

Ayrıca TC Anayasamızın 10. maddesi şöyle demektedir:

"Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep vb. sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkan her Türk vatandaşı ülkemizin her türlü imkanına anayasal haklarla eşit olarak sahiptir.

Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz!

Bu sebeple başta Margüfed Federasyonu, bağlı dernekleri ve yönetimleri olmak üzere Gürcü asıllı kardeşlerimizin bu paylaşımı kale dahi almamalarını, ayrıca paylaşım sahibinin maksadının devletimizce araştırılarak gerekli işlemlerin yapılacağından da emin olduğumuzu bildiririz.

Devletimize, bayrağımıza sahip çıkan tüm halkalarla birlikte vatan topraklarımızda ebediyete kadar birlikte kardeşçe yaşamayı temenni ederiz."