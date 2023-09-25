Güven endeksi Eylül ayında geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 2 oranında azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 3, inşaat sektöründe yüzde 1 arttı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2 oranında azalarak 113 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 3 oranında artarak 117,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1 oranında artarak 88,3 değerini aldı.