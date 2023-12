İki yıl önce Erken Erişim’e başladığından beri, Hades şaşırtıcı derecede dokunaklı bir hikayeye ve güzel sanat ve ses tasarımına sahip mükemmel bir roguelit olmaktan çıkıp, yine de mükemmel bir roguelite, ancak şimdi daha da fazla içerik ve şaşırtıcı derecede yürek kırıcı bir hikayeye sahip. Bu, Erken Erişim’in doğru yapıldığında ne kadar iyi olabileceğini gösteren bir tür sürekli iyileştirmedir ve nihai sonuç, Hades’in etraftaki en istisnai roguelitlerden biri olabileceğidir.

Hades, yeraltı dünyasının itibari tanrısının oğlu Zagreus’un hikayesini anlatır. Bu hikayeyi, yoğun izometrik aksiyon dönemleri arasındaki aşağı dönemlerde karşılaştığınız küçük sohbetler aracılığıyla anlatıyor. Hikaye belki de Hades ile ilgili en dikkate değer şeydir çünkü birçok roguelite oynadım ve hiç bu kadar iyi hikaye anlatan birine rastlamadım.

Şimdi, Supergiant’ı takip ederseniz, bu pek de şaşırtıcı olmayabilir. Hikayesini mükemmel ve yenilikçi bir şekilde anlatan Bastion ile çıkış yaptılar, ardından biraz daha yalın ama daha az cazip olmayan Transistor geldi, Pyre ise tamamen yeni bir spor oluşturdu ve tüm sporlarına yatırım yapmanı sağladı. oynadığınız karakter. Hikayenin Hades’te iyi olması muhtemelen o kadar da şaşırtıcı değil, ancak bir roguelite olarak bu bir tür ilk.

Bir şeyleri bozmadan gerçekten tartışmak da imkansızdır, ancak her güncellemenin hikayeyi nasıl genişlettiğini ve şimdi kazanmaya yönelik çalışabileceğiniz tatmin edici sonları görmenin bir zevk olduğunu söylemek yeterli. Bu, oyunda birden fazla başarılı deneme gerektirir, ancak oraya vardığınızda sonunu ne zaman gördüğünüzü bileceksiniz, söz veriyorum.

Bu hikaye, Hades’in ilgi çekici aksiyon oynanışına dayanıyor. Atlatırsınız, normal saldırı, hücum saldırısı, özel saldırı ve sihirli saldırı kullanırsınız. Kaçma sabittir, silah saldırılarının tümü, sahip olduğunuz altı silahtan hangisine bağlıdır ve büyülü saldırı, kucaklaşmaya karar verdiğiniz tanrı tarafından belirlenir.

Gördüğünüz gibi, kilidini açabileceğiniz kalıcı yükseltmelerin dışında, güçlendirmelerinizin büyük çoğunluğu size Olympus tanrıları tarafından sunulan nimetler şeklinde gelir. Tanrılar, istatistikleriniz için temel iyileştirmeler sunarken, aynı zamanda bir tür durum etkisi veya değişikliği konusunda da uzmanlaşmıştır. Örneğin Zeus, şimşekle ilgilidir. Tek gerçek savaş tanrısı Ares, biri bir şeye çarptıktan kısa bir süre sonra ağır hasar veren Doom adında, diğeri ise belirlenen yerlerde temelde dönen kılıçları çağıran Blade Rift adlı iki efekt elde eder.

Bu nedenle, yapınız saçma bir şekilde akıcı olacak ve koşudan koşmaya çok farklı olacak. Her silahın da tamamen farklı hissetmesine yardımcı olur. Benim kişisel favorim Malphon, yumruk atmanıza ve her şeyi hızla atmanıza izin veren bir çift eldiven. Bu size biraz vanilya gibi geliyorsa, her zaman temelde bir makineli tüfek olan Exagryph’i tercih edebilirsiniz.

Yüzeye çıkarken bu silahların her birini kullanarak ve patronları yenerek özel ödüller kazanırsınız ve bu ödüllerin her biri başka bir tür kalıcı ilerlemenin kilidini açar. Hepsi çok zekice ve hem onlar hem de kendiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için tanıştığınız her karakterle ilişkinizi bile kurabilirsiniz.

Düşmanların ve patronların kendileri savaşmak için bir çeşit zevktir. Bir nevi diyorum çünkü bazıları cehennem gibi zor (canım acım). Hatta işleri ilginç kılmak için bazı patronların varyantlarını bile alırsınız ve bu genellikle gelişen hikayeye geri beslenir.

Her şey, Supergiant’ın tipik muhteşem görselleri ve çarpıcı müziğinde saklıdır. Bu oyunun yaptığı ve daha önce yapmadıkları bir şey, tanıştığınız neredeyse herkesin Cehennem kadar ateşli olmasını sağlamaktır. Bu bir oyunda bir zorunluluk değildir, ancak orada olduğunda her zaman güzeldir. Zagreus ve Thanatos arasında da ciddi bir kimya var ama o küçük olay örgüsünün sonuna henüz gelmedim…