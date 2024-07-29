Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi’ni faaliyete geçirdi. Bu sistem sayesinde hafriyat ve inşaat atıkları, yıkıntılar elektronik sistemle takip edilecek ve gerekli işlemler uygulanacak. Büyükşehir’in alanında uzman ekipleri 16 ilçe belediyesine bu sistemle ilgili eğitim verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çevresel faaliyetleri yönetmek ve oluşabilecek etkileri en aza indirmek amacıyla yeni bir sistem geliştirdi. Hafriyat Toprağı İnşaat Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği kapsamında çalışmalarını elektronik sisteme taşıyan Büyükşehir, Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi’ni devreye aldı. Bu sistem sayesinde çevreye ve doğaya zarar veren, vatandaşların da huzurunu kaçıran hafriyat atığı sorunu, elektronik takibe alındı.

İnşaat atığını ve hafriyatını gelişigüzel yerlere boşaltan veya bırakıp gidenler, elektronik takiple tespit edilecek ve gerekli cezai işlemler uygulanacak. Bu çerçevede “Atık Taşıma Kabul Belgesi” düzenleyen 16 ilçe belediyesi Büyükşehir tarafından yeni sistemle ilgili eğitimler aldı. Ofis Sanat Merkezi’nde düzenlenen eğitimler, Uzman Eğitmen Fuat Özkan Akdemir tarafından verildi. Akdemir, “Hafriyat yönetim bilgi sistemi, sistem bütünlüğü ve portatif olma, inisiyatif kullanımını ortadan kaldırma, hızlı işleyiş ve çalışma saatlerindeki esneklik ve personel tasarrufu hakkında çeşitli olanaklar sunuyor. Bununla birlikte belirlenen döküm sahaları dışında kaçak döküm yapan araçların ihbar ve şikayetlerinin sistem ve mobil uygulama üzerinden fotoğraf ve ekleri alınıyor. Sürecin son adımında ise konuyla ilgili denetim ekiplerine otomatik mail gönderilerek denetleme işlemi yapılabilmektedir” diye konuştu.

Konu ile ilgili Büyükşehir Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimiz genelinde üretilen hafriyat toprağının, geri kazanım amaçlı vasfı bozulan, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan alanlarda depolanmasına ilişkin tüm planlama ve izin süreçleri Hafriyat Toprağı İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda yönetim sisteminin etkinliğinin arttırılması amacı ile tüm ilgililerin sisteme entegrasyonu için kullanılan yazılımda, “Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi” aktive edilmiştir. Bu hususta “Atık Taşıma Kabul Belgesi” düzenlenmesi aşamasında paydaşlarımız olan 16 ilçe belediyesinin yetkili personellerine “Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi” ile ilgili teknik bilgiler Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen eğitimle verilmiştir” ifadeleri yer aldı.