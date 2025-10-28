İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, futbol dünyasında yaşanan bahis skandalına dikkat çekerek Gençlik ve Spor Bakanı’na sert çıktı. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, skandalın aydınlatılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun 27 Ekim 2025’te yaptığı açıklamada, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin ise aktif biçimde bahis oynadığının tespit edildiğini belirtmesi, futbol kamuoyunda büyük sarsıntı yaratmıştı.

Türkoğlu, önergesinde bu iddiaların yalnızca “etik ihlal” olarak görülemeyeceğini, Türk futbolunun güvenilirliğine, rekabetin dürüstlüğüne ve milli spor güvenliğine yönelik ağır bir tehdit anlamına geldiğini vurguladı.

İYİ Partili Türkoğlu, “Bu tablo Türk futbolunda da adalete ve vicdanlara kara bir leke olarak düşmüştür. Bahis oynayan hakemlerin geçmişte yönettikleri maçlar, şampiyonluklar ve düşme hattı mücadeleleri dahil tüm sonuçlar yeniden incelenmelidir. Bu, artık yalnızca bir futbol meselesi değil, bir milli güvenlik meselesidir,” ifadelerini kullandı.

Türkoğlu’nun Bakan’a yönelttiği sorulardan bazıları şöyle:

-TFF’nin tespitleri hangi resmî denetim raporlarına dayanmaktadır?

-Bahis oynadığı belirlenen hakemlerden kaçı hâlâ aktif olarak maç yönetmektedir?

-Bu hakemlerin yönettiği maçların sonuçları yeniden incelenecek midir?

-Son 5 sezonun Süper Lig, 1. Lig ve diğer profesyonel liglerdeki şampiyonluk ve düşme sonuçları gözden geçirilecek midir?

-Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF’nin denetim süreçlerine ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatacak mıdır?

Türkoğlu’nun önergesi, Türk futbolunun son yıllardaki en büyük güven krizini Meclis gündemine taşırken, kamuoyunda “Son 5 yılın şampiyonlukları tehlikede mi?” sorusunu da gündeme getirdi.

İYİ Partili Türkoğlu, “Futbolun namusu, şeffaflık ve adaletle kurtarılabilir. Bu skandal örtbas edilemez,” diyerek konunun takipçisi olacağını açıkladı.