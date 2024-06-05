Van'da gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 'Silahlı terör örgütünü yönetmek', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Örgüt propagandası yapmak' suçlarından yargılanıyordu.

Bugün Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan Akış hakkındaki mütalaasını açıklayarak Akış'ın 'örgüt yöneticisi' suçlamasıyla 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

KARAR ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a yargılandığı davanın Hakkari 1. Ağır Ceza Mehkemesi'nde görülen duruşmasında 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.