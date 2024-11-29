TSK, Irak’ın kuzeyinde sürdürdüğü hızlı ve etkili operasyonlarla teröristleri kaynağında yok etmeye devam ediyor.

Son olarak, TSK’nın hava harekâtlarıyla Hakurk ve Gara bölgelerinde belirlenen 13 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. MSB sosyal medya hesabından operasyonla ilgili "Zap bölgesinde kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için Irak kuzeyindeki öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyor. Son olarak Hakurk ve Gara bölgelerinde belirlenen 13 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" açıklamasını yaptı.