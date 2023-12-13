Bu olayın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un daha önceki bir konuşması, tekrar dikkat çekti. Koç, Fenerbahçe kongresinde yaptığı konuşmada, "Bir gün bizden biri federasyona gidip birini tokatladı diye bir haber çıkarsa hiç şaşırmayın. Ciddi söylüyorum, iş o noktaya geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere biten maç sonrasında yaşanan olayda her iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Mücadelenin ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atarak skandal bir davranışta bulunmuş, ardından tekme atmaya devam etmişti. Saldırı anları kameralara yansırken Hakem Halil Umut Meler'in sol gözünde morarma ve elmacık kemiğinde çatlak tespit edildi.

Yumruk Skandalından Sonra Ali Koç'un Sözleri Yeniden Gündemde!

Yaşanan skandalın ardından tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelenirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongredeki konuşması bir kez daha gündem oldu. Başkan Koç, kürsüde yaptığı konuşmada, "İsmail Kartal'ı PFDK'ye kim sevk etti! Danışman mı sevk etti! Resmi Hukuk Müşaviri mi sevk etti! Kim sevk etti kardeşim! Cevap vermek zorundasınız! İsmail Kartal'ın sözleri, sevk edilecek sözler değil. Kime ne mesaj veriyorsunuz! En son bizden biri 'TFF'ye gitti, tokatladı çıktı' diye haber çıkarsa şaşırmayın. Ciddi söylüyorum, iş o noktaya geliyor" ifadelerini kullanmıştı.