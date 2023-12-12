Ankara, Bolu, Bursa için kar alarmı verildi. Marmara dahil olmak üzere dondurucu soğuklar bu hafta ülkeyi etkisi altına alacak ve kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'da Pazar günü kar yağacak mı? İşte detaylar...

Bu Bölgelerde Karla Karışık Yağış Olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre ülkemizin geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bugün (Salı) Kıyı Ege, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinde yağışlı hava bekleniyor.

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilir.

Sıcaklık durumunda önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Güney ve doğu bölgelerinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrederken diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın olacak. Rüzgar durumunda ise genellikle güney ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.