Ankara Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayına çölyak hastalarını unutmadı ve glütensiz aşure üretti. Ankara Halk Ekmek tarafından ilk kez üretilen glütensiz aşureler Gökkuşağı Halk Ekmek Fabrika Satış Mağazası ile Etimesgut Kent Konseyi’nde gerçekleşen “Glütensiz Aşure” etkinliğinde çölyak hastası vatandaşlar ile ailelerine ikram edildi.ANKARA (İGFA) - Muharrem ayında kentin farklı noktalarında Başkentlilere aşure ikramında bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi çölyak hastaları için de farkındalık oluşturacak bir etkinliğe imza attı.

Ankara Halk Ekmek glütensiz ürün çeşitleriyle destek olduğu çölyak hastalarını Muharrem ayında da unutmayarak “Glütensiz Aşure” etkinliğinde buluşturdu.

23 çeşit ürünüyle çölyak hastalarına glütensiz lezzetler sunan Halk Ekmek, Ankara’da bir ilke daha imza attı. Ankara Halk Ekmek tarafından birlik, beraberlik ve bereketin simgesi Muharrem ayına özel ilk kez glütensiz aşure üretildi. Glütensiz aşureler, Ankara’da faaliyet gösteren iki farklı Çölyak Derneği ile Gökkuşağı Halk Ekmek Fabrika Satış Mağazası ve Etimesgut Kent Konseyi’nde düzenlenen etkinliklerde çölyak hastalarıyla ailelerine ikram edildi.

“BÜTÜN KESİMLERE HİTAP ETMENİN SORUMLULUĞUNU TAŞIYORUZ”

Toplumun bütün kesimlerine hitap etmenin sorumluğunu taşıdıklarını belirten Ankara Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Pala “Toplumun bütün kesimlerini kucaklayarak özellikle çölyak hastalarımıza 23 çeşit ürün alternatifi sunduk. Muharrem ayında ilk kez çölyak hastalarımıza aşure yaptık. Bu güzel Muharrem ayında glütensiz aşure yaparak toplumumuzun birlik, bütünlük, beraberlik ve paylaşımını ön plana çıkarıyoruz. Bu hizmetimizi de çölyak hastalarımıza takdim ediyoruz. Afiyet ve şifa olsun diliyorum” diye konuştu.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ÇÖLYAKLILARA DA HİZMETİ UNUTMUYOR”

Çölyak Derneği Başkanı Şebnem Ercebeci Çınar da her şeyden önce bir çölyak hastası olduğunu belirttiği konuşmasında şunları söyledi:

“Bu bir ilk Ankara’da. Bunun üstüne basarak söylemek istiyorum Ankara’da ilk kez çölyaklılar için glütensiz aşure ikramı yapılıyor. Diğer illerde yapılıyordu ve Ankara’daki çölyaklılar buna çok özeniyorlardı. Mansur Başkanımız bizim çağrılarımıza kulak verdi. Neden bir glütensiz aşure etkinliği yapmayalım dedik, bu etkinlik şu anda burada gerçekleşiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Ankara Halk Ekmek’e çok teşekkür ediyoruz. İlk defa Türkiye’de glütensiz ekmeği üreten bir müessese. Yıllarca ekmek ürettikleri gibi son 2-3 yılda yaklaşık 20-25 çeşit glütensiz ürünü bizler için üretiyorlar. Bu bizler, özellikle çölyaklar ve glüten alerjisi olan insanlar için çok çok önemli. Bu önemin farkına varıp sosyal belediyecilik anlayışıyla herkese hizmet ettiği gibi çölyaklılara da hizmeti unutmuyor.”