Süleymanpaşa Belediyesi, halk sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. KETEM ve SAHAM uzmanları, Çiftlikönü Mahallesi’nde yaşayan kadınlara yönelik Kanser Tarama ve Farkındalığı ile Hipertansiyon ve Tuz Kullanımı hakkında sunum yaptılar.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, özellikle kadınlara yönelik mesleki eğitim ve kişisel gelişim kurslarının verildiği Çiftlikönü Mahalle Konağı’nda bu kez kadınların sağlığını ilgilendiren çok önemli iki seminer düzenlendi.

Kanser ve hipertansiyon konusunda seminer verildi

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Sorumlu Hekimi Dr. Büşra Osmanoğlu Ata, Çiftlikönü sakini hanımlara kanserde erken teşhisin düzenli tarama yaptırmanın önemi konusunda sunum gerçekleştirdi. Dr. Ata’nın ardından Sağlıklı Hayat Merkezi (SAHAM) Uzmanı Hemşire Refiye Egen ise kadınlara Hipertansiyon ve bu hastalığın tuz kullanımı ile ilişkisi konusunda bilgilendirmede bulundu.

Bilgilendirme faaliyetleri devam edecek

Öte yandan, Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada, Haziran ayında da Halk Sağlığı konulu eğitim ve diğer bilgilendirme faaliyetlerine devam edileceği bildirildi.