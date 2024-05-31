Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 13-16 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 58. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’ne katılacak sanatçılar belli oldu.

13 Haziran Çarşamba günü saat 12.00’de Naip Mahallesi’nde gerçekleştirilecek açılış ile başlayacak 58. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’nin ilk gününde ünlü tiyatrocu, senarist ve yönetmen Müfit Can Saçıntı stand-up gösterisi ile Tekirdağlıların karşısına çıkacak. Ritim şov ve Blues Of Rumeli grubu ile ısınacak gecede finali binlerce şiiri, altı kitap 10 şiir albümü ile şarkı sözü yazarlığında da zirveye çıkan Ahmet Selçuk İlkan yapacak.

14 Haziran Perşembe günü rap dünyasının sevilen isimleri Eypio ile Kezzo ve yazdığı sözler, besteleri ve sesi ile pop müziğe yeni bir soluk getiren Oğuzhan Koç 58. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’nin misafiri olacak.

15 Haziran Cuma günü elektronik pop müziğin yükselen sesi Köfn ve Türk pop müziğinin kraliçesi Hande Yener festival coşkusunu zirveye taşımak için Süleymanpaşa sahnesinde en güzel eserlerini seslendirecek.

16 Haziran Cumartesi günü festivalin kapanışında ünlü sanatçılar ile yaptıkları düetler ve 9/8 adını verdikleri albümleri ile büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan Rubato ve sahnelerin aranan ismi Şevval Şam festivalin kapanışında kulakların pasını silecek.

"Herkesi 58. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’ne katılmaya davet ediyorum"

58. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’ne katılacak sanatçıların belli olması sonrası açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, maddi sıkıntılara rağmen kısa sürede güzel bir festival organize etmeye çalıştıklarının altını çizerken, “Göreve başlayalı sayılı günler oldu. Bu kısa sürede bize bırakılan büyük bir borç yüküyle karşılaştık. Bu yüzden festival bütçemizi kısıtlı tuttuk. Az zamanda şehrimiz için güzel bir program hazırladık. 58. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali, başta Süleymanpaşalı, Tekirdağlı hemşehrilerim olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından ve çevre ülkelerden gelecek milyonlarca kişinin gönüllerince eğlenebileceği bir festival olacak. Hem geleneklerimizi yaşatıp, hem de kültürümüzü misafirlerimize aktaracağız. Aynı zamanda da şehrimize ticari girdiler sağlayacağız. Bunların üstüne eğlence dolu konserler olacak. Ben herkesi 58. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’ne katılmaya davet ediyorum. Şimdi eğlence zamanı” ifadelerini kullandı.