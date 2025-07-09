Ateşkesin sağlanması için Hamas, Gazze'ye kesintisiz yardım akışı ve İsrail'in çekilmesi şartlarını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump ise ateşkesin bu hafta sağlanabileceğini belirtti. İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de, temel yaşam malzemelerine erişimin sağlanması umuduyla binlerce Filistinli ateşkesi bekliyor. Açlık ve yokluk içinde yaşayan sivillerin durumunun daha da kötüleştiği bir süreçte, Hamas’ın rehine takası teklifi dikkat çekti. Hamas yetkilisi Taher al-Nunu, Gazze’de ateşkes önerisini kabul ettiklerini ve 10 esiri serbest bırakmaya hazır olduklarını açıkladı. Al-Nunu, halkı korumak ve soykırımı durdurmak için gerekli esnekliği gösterdiklerini, yardımların onurlu ve serbest biçimde ulaşabilmesi gerektiğini belirtti. Hamas, kalıcı bir ateşkes için gerçek garantiler üzerinde görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Müzakerelerde iki ana başlık öne çıkıyor: yardımın kesintisiz bir şekilde bölgeye ulaştırılması ve Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesini önlemeye yönelik mekanizmalar. Hamas'ın rehine serbest bırakma kararının ardından Trump, Gazze'de bu hafta ya da gelecek hafta bir ateşkes için umut olduğunu söyledi. Konuyu İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü de ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi