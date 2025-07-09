AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı televizyon canlı yayınında "Terörsüz Türkiye" sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, devletin terörle mücadelede çeşitli yöntemler kullandığını belirterek, mevcut durumda güvenlik güçlerinin görevlerinin başında olduğunu ve gelişen şartlar doğrultusunda terör örgütünün silah bırakacağı bir ortamın ortaya çıktığını ifade etti. Bölgede dış unsurların terör örgütlerini kullandığını vurgulayan Çelik, sürecin ön görülen şekilde ilerlediğini ve birkaç gün içinde silah bırakma sürecinin gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi.

Silah bırakma sürecinin fiziken başladığını belirten Çelik, önceliğin Irak olduğunu ve Irak’taki sürecin Suriye’dekinden farklı yürüyeceğini söyledi. Bu sürecin tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin projesi olduğunu vurgulayan Çelik, sürece üçüncü bir tarafın dahil edilmesini istemediklerini ifade etti. Terörsüz Türkiye’nin bölgedeki tüm etnik gruplar için ilham kaynağı olacağını belirten Çelik, silah bırakma sürecinin üç ila beş ayda tamamlanması gerektiğini, sürecin uzaması durumunda provokasyonlara açık hale geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi sabahı bu sürece dair tarihi bir konuşma yapacağını açıklayan Çelik, tüm vatandaşları bu konuşmayı dinlemeye davet etti.