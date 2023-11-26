Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen olayda, bir fırında sadaka kutusu çalındı. Hırsız, güvenlik kamerasının dikkatli gözleri önünde, sadaka kutusunu çalarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Otomatik kapıdan içeri adım atan şahıs, etrafın boş olduğunu fark edince hemen harekete geçip sadaka kutusunu alarak hızla uzaklaştı. Çalışanların dikkati sayesinde olayın farkına varan polis ekipleri, güvenlik kameraları üzerinden şüphelinin kimliğinin E.P (30) olduğunu belirledi.

İlçede aynı gece içerisinde 5 iş yerine daha benzer soygunlar gerçekleştirdiği tespit edilen E.P, polis tarafından takiple yakalandı. Emniyet birimlerine götürülen şüphelinin üzerindeki işlemler devam ederken, hırsızlık anının güvenlik kamerasındaki görüntüleri ortaya çıktı.