Hamilelik öncesi ideal kiloda olmanız sağlıklı bir gebelik için önemli bir etkendir. Bu nedenle özel bir durumunuz olmasa dahi kilonuz eğer yüksekse, diyetisyen desteği ile ideal kiloya ulaşıp sağlıklı bir hamilelik planlayabilirsiniz.

Hamilelikte diyetisyene gidenler oldukça fazladır. Gebelik boyunca takip ettiğimiz danışanlarımız ile hem anne hem de bebek sağlığı için oldukça verimli sağlıklı ilerlemekteyiz.

Hamilelik sürecine yüksek kilolarla başlayan kişiler için de doktor kontrolünde ilk üç ay kilo vermeyi hedefleyebiliyoruz ve daha sonrasında gebeliği başlangıç kilosuna uygun kilo artışı ile sonuçlandırıyoruz. Hamilelik boyunca 1 günlük sıvı diyeti, detoks gibi düşük kalorili diyetlerden kesinlikle uzak durun ve hamilelikte sağlıkla ilerlemek için mutlaka diyetisyen desteği alın.

Hamilelik sürecinde doktor ve diyetisyen iş birliği ile şunları hedefliyoruz:

Dengeli ve sağlıklı beslenme: Hem anne sağlığı hem de bebek sağlığı için sağlıklı ve dengeli beslenme çok önemlidir. Buna uygun olarak gebelik beslenme programları oluşturulmaktadır.

Düzenli ve kişiye uygun egzersiz: Hamileliğin gidişine uygun, annenin daha önceki egzersiz durumuna göre ve hedefe uygun yoga, pilates, yürüyüş gibi egzersizleri uygun sürelerde önermekteyiz.

Uygun kilo alımı: Hamileliğe normal kiloda başlama, zayıf başlama, kilolu başlama veya obez başlamaya göre alınması gereken kilo değişmektedir. Yine tekil veya çoğul gebelikte de alınması gereken kilo değişmektedir. Kişiye uygun kilo alımı için beslenmeyi planlarken diyetisyen tarafından takip önemlidir.

Uygun ve doğru zamanda vitamin-mineral takviyelerinin alınması: Hamilelikte diyetisyene gidenler doktor kontrolüyle de birlikte vitamin ve mineral desteğini takip ederler, doktorlarının önerdikleri vitaminleri düzenli olarak kullanırlar.

Hamilelikte diyetisyene gidenler veya gitmeyi düşünenler;

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Sağlıklı bir hamilelik sürdürmek için doğru kaloriyi doğru besinlerden almanız önemlidir.

Dengeli ve sağlıklı beslenmek vitamin ve mineral alımı ve bebeğin gelişimi için önemlidir.

Gebelikte alınması gereken kilo başlangıç kilonuza göre değişmektedir. Fazla veya az kilo alımı riskli olabilir.

Gebelikte ortaya çıkabilecek mide bulantısı, kabızlık, ödem gibi durumları beslenme ile en aza indirmek mümkündür.

Gebelik döneminde ortaya çıkan gestasyonel diyabet, preeklamsi, hipertansiyon gibi durumlar tedavi edilmediğinde hem anne sağlığı hem de bebek sağlığını olumsuz etkileyebilir. Böyle durumlarda uzman desteği çok önemlidir. Örneğin gestasyonel diyabet, gebelik şekeri demektir ve gebeliğin sonuna kadar kan şekeri ölçümleri yapılıp ona uygun beslenme programı ile takip edilmelidir.

Tüm bunlar ve sağlıklı bir bebek gelişimi için beslenme çok önemlidir. Sağlıklı ve dengeli beslenme için uzman diyetisyenden destek alabilirsiniz.

Gebelikte Nasıl Beslenilmelidir?

Hamilelikte diyetisyene gidenler kendilerine özel program ile ilerlemelidirler. Diyetisyen desteği alamayanlar için beslenme önerileri;

Sağlıklı bir hamileliği sürdürmek için her gün yaklaşık ekstra 300 kaloriye ihtiyaç vardır. Bu kaloriler dengeli bir şekilde protein, meyve, sebze ve tam tahıllar içeren besinlerden gelmelidir. Özellikle beyaz şekerli besinler, beyaz unlu besinler ve aşırı yağlı yiyecekler minimumda tutulmalıdır. Sağlıklı ve dengeli bir diyet, mide bulantısı ve kabızlık gibi bazı hamilelikte oluşan durumları azaltmaya da yardımcı olabilir.

Sıvı alımı da hamilelik beslenmesinin önemli bir parçasıdır. Hamilelik sırasında sıvı alımı için özellikle su tüketimi önemlidir. Suya ek olarak çorba, ayran gibi içeceklerden de sıvı alınmalıdır. Gebelik süresince kafein ve yapay tatlandırıcı alımı kısıtlanmalıdır. Kola, gazoz gibi içeceklerden uzak durulmalıdır.

Hamilelikte her türlü alkollü içecekten kaçınılmalıdır.

Hamilelikte Hangi Besinleri Tüketelim?

Hamilelik sırasında bazı besinler anne ve bebek sağlığı için önemlidir. Özel durumlarda öneriler değişebilir. Bu nedenle beslenmenin kişiye özel olarak planlanması için diyetisyen desteğiyle hamilelik beslenme programı oluşturmak önemlidir.

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Hamilelikte sebze tüketimi: Özellikle havuç, tatlı patates, balkabağı, ıspanak, pişmiş yeşillik, domates ve kırmızı tatlı biber tüketimine özen gösterin.

Hamilelikte meyve tüketimi: Meyvelerden erik, muz, kayısı, portakal, kavun önemli lif ve potasyum kaynaklarıdır.

Hamilelikte süt ürünleri tüketimi: Süt ürünlerinden özellikle yoğurt ve süt, kalsiyum ve A vitamini alımı açısından önemlidir. Kefir ve az yağlı peynirler de hamilelikte tavsiye edilir.

Hamilelikte tahıl grubu besinlerin tüketimi: Özel bir durumunuz yoksa tam tahıllar tercih edilmelidir. Tam buğday, çavdar, siyez, yulaf gibi tahılların tüketimi uygundur.

Hamilelikte protein alımı: Hem protein hem sağlıklı yağlar içeren çiğ kuruyemişler hamilelikte uygun miktarda tüketilmelidir. Ayrıca bitkisel protein kaynaklarından kuru baklagiller haftada 1-2 kere tüketilebilir. Hayvansal protein kaynakları ise yumurta, az yağlı dana eti, kuzu eti, somon, alabalık ve tavuk tüketilebilir. Yeterli protein alımı gebelikte önemlidir, öğünlerde protein kaynaklarına yer verilmelidir.

Hamilelikte Kaçınılması Gereken Yiyecekler Nelerdir?

Hamilelik sırasında bazı besinlerden uzak durulmalıdır. Uzak durulması gereken besinler özel durumlara göre de değişkenlik gösterebilir.

Hamilelik sırasında özellikle aşağıdaki yiyecekleri yemekten kaçının:

Pastörize edilmemiş süt ve pastörize edilmemiş sütten yapılmış peynirlerden uzak durulmalıdır. Salmonella gibi bakteri riski taşıyabileceği için çiğ süt ve çiğ süt ürünleri tercih edilmemelidir. Pastörize süt ve peynirler tüketilebilir.

Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş et ürünlerinden uzak durulmalıdır.

Çiğ veya az pişmiş deniz ürünleri ve iyi pişmemiş etten uzak durulmalıdır.

Tüm çiğ besinleri tüketmeden, kesmeden veya pişirmeden önce akan musluk suyu altında iyice yıkanmalıdır. Yeşillikleri karbonatlı veya sirkeli suda bekletip sonrasında iyice durulanıp tüketilmelidir.

Özellikle et ürünü yiyecekleri elledikten sonra el, bıçak, tezgah ve kesme tahtası sabunla yıkanmalıdır.

Peynir, süt, yoğurt, et ürünü gibi sıcakta kolayca bozulabilir yiyecekler hemen buzdolabında konulmalıdır.

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Hamilelikte Vitamin ve Mineral Takviyelerinin Önemi Nedir?

Doktorunuz ve diyetisyeniniz ile birlikte, tüm beslenme ihtiyaçlarınızın karşılandığından emin olmak için gebe kalmadan önce doktor kontrolünde takviye alınmaya başlanabilir.

Özellikle gebelik öncesi folik asit alımı önemlidir. Hamilelik düşünen tüm kadınların düzenli folik asit tüketmeleri önerilmektedir.

Bazı yeşil yapraklı sebzeler, çilek, kuruyemişler, fasulye, narenciyeler folik asit içermektedir.

Özetle;

Gebelik, fiziksel ve hormonal değişimlerle ilerleyen bir süreçtir. Bu süreç anne ve bebek sağlığı açısından çok önemlidir. Çalışmalara göre yetişkinlikte ortaya çıkan birçok hastalık durumunun temeli gebelikte atılmaktadır. Özetle, gebelikte makro ve mikro besin ögelerinin yeterli alımı, sağlıklı beslenme sadece bebeğinizi değil birkaç nesli birden etkileyebilir.

Hamilelik düşünen kadınlar sağlıklı bir kiloda hamile kalmak ve doğru beslenmeyi öğrenmek için diyetisyen desteği almalıdırlar. Hamilelikte diyetisyene gidenler kendilerine özel program ile ilerleyeceklerdir.

Gebeliğe obez başlayanlar, kronik hastalığı olanlar, gebelikte nasıl beslenmesi gerektiğini bilmeyenler, gebelik dönemine özel diyabet, tansiyon gibi problemler yaşayanlar diyetisyen desteği almalıdırlar.