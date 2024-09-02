Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu'ndan yeni mezun olan teğmenlerin paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldığı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık, mezun teğmenlerin artık okullarıyla herhangi bir idari bağlantılarının kalmadığını vurgulayarak bu iddiaları net bir şekilde yalanladı. Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, teğmenlerin kılıçlarıyla "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." dedikleri görülmekteydi.

Bu görüntüler sonrasında, bazı teğmenler hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturma açıldığına dair iddialar gündeme gelmişti. Ancak Milli Savunma Bakanlığı, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakanlık açıklamasında, "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.