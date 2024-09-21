Beşiktaş Divan Kurulu 2024 Yılı 2. Olağan Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti. Toplantıda konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün ayağa kalktığını ve hedeflerine doğru koştuğunu vurgulayarak, “Beşiktaş artık doğru insanların elinde” dedi.

Başkan Arat'ın Değerlendirmeleri

Arat, yönetim olarak sıkıntılı günler geçirdiklerini, ancak taraftar ve yöneticilerin desteğiyle bu zorlukların üstesinden gelebildiklerini ifade etti. “Büyük camialarda onarım yapmak zor, ancak Beşiktaş bunun üstesinden gelebilecek büyüklüğe sahip” dedi. Ayrıca, kulübe son 9 ayda 15 bin yeni üyelik başvurusu yapıldığını belirterek, “Camiamız, kendine duyulan güvenin artmasıyla bağımsız bir yapı haline geldi” ifadesini kullandı.

Başarılar ve Hedefler

Hasan Arat, kulüp içinde önemli değişimler yaşandığını ve tüzük tadili ile Beşiktaş’ın çağ atladığını vurguladı. “71 gün içerisinde iki finalde iki kupa kazandık” diyen Arat, teknik direktör seçiminde belirlediği kriterlere de dikkat çekti.

Önceki yönetimin transfer politikasını eleştirirken, “Gece yarısı transfer edilen oyuncuların kulübe zarar verdiğini” ifade etti. Kulüp olarak daha profesyonel bir yaklaşımla transfer çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Üye Sayısındaki Artış ve Toplumsal Bağlantı

Arat, kulübün üye sayısının 43 bin 600’e ulaştığını ve yeni üye kabul süreçlerinin daha dikkatli yürütüldüğünü söyledi. “Beşiktaş, halkın takımıdır. Bundan sonra halk buraya gelerek başkanını seçecek” diyerek, camianın daha demokratik bir yapıya kavuşacağını belirtti.

Toplantının sonunda, Beşiktaş’ın geleceği için umut dolu mesajlar veren Arat, kulübün büyüklüğüne vurgu yaparak, tüm Beşiktaşlıları birlik ve beraberliğe davet etti.