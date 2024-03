Kırsal mahalleleri ziyaret eden Hasan Eroğlu İnegöl’de değişim fırsatını artık yakaladıklarını belirterek ekiplerinin ev ziyaretleri yaptığını ve her kesimden destek istediklerini söyledi.

Edebey mahallesi ve Yeniceköy bin konutları ziyaret eden Eroğlu ziyaretleri sırasında şu ifadeleri kullandı:

CEKETİMİZİ KOYSAK KAZANIRIZ DEVRİ BİTTİ

“İnegöl’de iktidarın ceketimizi assak kazanırız diye bir kibri vardı. Vatandaşın kendilerine verdiği hizmet fırsatlarını maalesef heba ettiler. Ama bu seçimde durum farklı oldu. Bizlere gelen en önemli mesaj “İnegöl’ü yönetenler bizleri düşünmüyor. Bunlara bir ders vermek lazım” şeklinde.

BİZ DEĞİŞİM İÇİN VARIZ VE HAZIRIZ

Vatandaşın değişim için ciddi bir arayış içinde olduğunu belirten Hasan Eroğlu “Başından beri birçok siyasi partiyle görüştük. Ortak bir aday noktasında buluşalım diye. Ancak maalesef bu olmadı. Biz de Saadet ve Demokrat parti olarak birleştik ve bir iddia ortaya koyduk. İnegöl’de değişim şart ve bunun adresi biziz dedik. Bunu sadece lafla da söylemedik. Çalışmalarımızla da ortaya koyduk.” dedi.

EV EV ZİYARETLER YAPIYORUZ

Çalışmalarda artık bire bir vatandaşlara ulaştıklarını belirten Eroğlu “Bizler gerçekten güçlü bir teşkilatız. Bunu İnegöl halkımız zaten biliyor. Şu an tüm ekiplerimiz sahada bire bir ziyaretler yapıyor. 94 ruhuyla yeniden ev buluşmalarıyla derdimizi hedeflerimizi anlatıyoruz.” dedi.

BİZE OLAN DESTEK PARTİZANCA DEĞİL

Yapılan çalışmaların neticelerini artık gördüklerini söyleyen Hasan Eroğlu “Toplumun her kesiminden, başta mevcut yönetim sebebiyle partisine küsenlerden destek sözleri alıyoruz. Şu an kimse olaya partizanca bakmıyor. Bazıları belki bizimle aynı siyasi görüşte bile değil ama derdimiz niyetimiz ortak olunca anlaşıyoruz. Şu an değişimin, yeniliğin adresi olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.