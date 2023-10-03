Kayalara oyulmuş konutları nedeniyle adının anlamını Süryanice’den alır.

Süryanice, Kifo, kaya demektir. Hasankeyf’teki keyf, bu kifo’dan gelir. Kentin adı Süryanice kifos/ciphos şeklindedir. Anlamı Kayalar yeri, kayalar kentidir.

HISN-I KEYFA

Arapça’da ise başına sağlam anlamına gelen hısn getirilmiştir. Yani bir anlamda sağlam kaya, sağlam kale, müstahkem yer anlamını verir. Bu hısn ifadesini Adıyaman ilinin eski adı olan Hısn-ı mansur’da da görüyoruz.

“Hısn-ı keyfa” ifadesi, Osmanlılar’da resmiyette Hısnıkeyf, halk arasında ise Hasankeyf haline dönüşmüştür.