Depremin ardından Hataylı esnafın kalkınmasına yardımcı olunması hedeflenen Hatay Günleri, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda başladı. Hatay yöresine ait birçok lezzetin yer aldığı organizasyona Hataylılarla birlikte tüm İstanbullular da davet edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hataylı esnafın kalkınmasına katkıda bulunmak için Yenikapı Etkinlik Alanı’nda Hatay Günleri başladı. 24 Eylül’e kadar gezilebilecek tanıtım günlerinde Hatay Yöresine ait birbirinden lezzetli yemekler ve tatlılar yer alıyor. UNESCO tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’na alınarak tescillenen Hatay mutfağından künefe, içli köfte, salçalı ekmek, kağıt kebabı, şırdan, peynir, köme, salça gibi ürünler stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

“Bütün standlar birbirinden eşsiz”

Etkinlik kapsamında konuşan Hatay Amik Ovası Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Nazmi Kalkar, “inşallah buraya da İstanbul halkı ciddi bir katkı sağlayacaktır. Bunu ümit ediyorum. Gelsinler, künefemizden kebabımıza, biberli ekmeğimizden içli köftemize kadar doğal ürünlerden de kurutulmuş biberimiz, patlıcanımız, zeytinimiz, cevizimizi yani Hatay’da yetişen bütün her şeyi burada bulabileceklerine inanıyorum. Tüm İstanbul’u buraya bekliyorum. Buradaki esnafımıza ciddi anlamda bir katkı sağlıyor. Esnaflarımızın tamamı Hatay’dan geldi. Tamamı depremzede. O yüzden esnaflarımıza da bir katkı olacak. Sadece Hataylıları değil bütün İstanbulluları buraya bekliyoruz. Yakın ilçelerden de gelebilecek herkesi bu Hatay Günlerine bekliyoruz. Bütün standlar birbirinden eşsiz. Hepsini denesinler. Lezzet aynıdır, değişmez. Hepsi tamamen doğal ve Hatay’ın kendi ürünüdür. Gelsinler görsünler burada” şeklinde konuştu.

“Yaşam sevincimizi kaybetmedik”

Meydana gelen deprem felaketi ile birlikte zor günler yaşadıklarını fakat yaşam sevinçlerini hiçbir zaman kaybetmediklerini dile getiren Miktat Öztürk, “Biz Hatay’dan geliyoruz. Bu yaptığımız yemeğin ismi kağıt kebabı. Bu dana eti ile yapılıyor. İçinde, maydanoz, kırmızı biber ve sarımsak var. Yanında salatası ve lavaşı ile birlikte servis ediyoruz. Daha önce de katılmıştık Hatay günlerine. Elimizden geldiğince Hatay’ı temsil etmeye çalışıyoruz. Herkesin zarar gördüğü gibi biz de zarar gördük. İşyerlerimiz yıkıldı, evlerimiz hasar gördü. Belli bir müddet çadırlarda yaşamak zorunda kaldık. Ama yaşam sevincimizi kaybetmedik. Bu şekilde hem memleketimizi kalkındırıyoruz, hem de kendi mutfağımızı tanıtıyoruz. İstanbul halkının da katkılarını bekliyoruz” dedi.

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen Gülcan Yağlı ise, “Yemek çeşitleriyle, her şeyiyle kültürlü bir ülkemiz var. Hatay bölgesini şimdiye kadar hiç denemedik. Şimdide tesadüfen yolda gördük ve uğradık. Şimdi bakıp deneyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da yaşayan bir Hataylı olarak buradaki lezzetleri deneyip, Hatay Esnafına yardımcı olmak istediğini belirten Bekir Öktem, “bir Hataylı olarak ziyaret edelim dedik. Mutlaka bir özlemimiz var tabi. İstanbul’da bulamadıklarımızı buradan alacağız. Büyük bir acı yaşadık. Bizler de bu konuda çok üzgünüz. Buradaki esnafa da elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.