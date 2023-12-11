Ortakçı Orhaniyespor Voleybol Takımı Hatay Voleybol Spor kulübünü kardeş kulüp ilan edip varlığını devam ettirmesi için maddi destek yapıp Hatay dan gelecek olan 5 kız çocuğunun egitim dahil olmak üzere tüm masraflarını üstlendi. Konuya dair açıklama yapan Ortakçı Orhaniyespor Voleybol Kulübü Başkanı Bedri Boyrat " Kuruluş şiarı"gülen kız çocukların diyarı" olan kulübümüz ne yapması gerekiyorsa onu yapmaya devam ediyor, deprem felaketinin en yoğun yaşandığı şehirlerimizden olan Hatay'ın kadın voleybol takımını yaşaması ve varlığını devam ettirmesi adına maddi destek sunup, Mehmet Başkanımızın belirlediği 5 kız çocuğumuzu kentimize getirip barınma ve egitim masrafları kulubümüz tarafından karşılanacaktır. Umarım Hatay Voleybol' un yaşaması adına destekler artar ve " Hatay' da Voleybol Yaşar" bu ülkenin bütün kız çocukları bizim sahip çıkıp yanlarında durmaya devam edeceğiz" dedi. Konuya dair açıklama yapan Hatay Voleybol Spor Kulübü Başkanı Mehmet Bekmez " Öncelikle gösterdikleri duyarlılık adına kardeş kulübümüz Ortakçı Orhaniyespor Başkanı Bedri Boyrat ve yönetim kuruluna şükranlarımı sunuyorum. Malumunuz zor zamanlardan geçiyoruz ve bir şekilde Hatay Voleybol yaşatmaya çalışıyoruz bu zor zamanlarda bizlerin yanında durun herkese teşekkür ediyoruz. Hep beraber birlik ve beraberlik ile daha güzel günlere döneceğiz. Anlamlı destek için sonsuz teşekkürler" dedi.

HABER MERKEZİ