Güney Marmara Kalkınma Ajansı Alternatif Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde 7 milyon TL hibe desteği almaya hak kazanan Havran Belediyesi "Havran Su Sporları Merkezi ve Karavan Kampı" projesinin sözleşmesi imzalandı.

Hibe sözleşmesini Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy imzladılar. İmza törenine proje ortağı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı, Edremit Ticaret Odası adına da Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin katıldılar.

Belediye Başkanı Emin Ersoy; "Sadece Havran’ı değil tüm Balıkesir’i yakından ilgilendiren bu proje, Balıkesir turizm destinasyonuna alternatif turizm seçenekleri kazandıracak ve turizmin 12 aya yayılmasına katkıda bulunacak. Su sporları merkezi, doğa oteli, karavan kampı, çadır kamp alanı ve çevre düzenlemeleri ile benzersiz bir spor turizmi alanını Havran’ımıza kazandırıyoruz. Yelken, kürek, kano ve triatlon müsabakaları, doğa yürüyüşleri, at safarileri, havran mutfağı, yöresel ürün satış reyonları, sakin ve huzurlu bir tatil ortamı, olta balıkçılığı yarışmaları, kültürel ve sanat ile ilgili atölyeler ile zengin bir turizm değerini insanlarımıza sunacağız. Projeye desteklerinden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin’e ve emeği geçen personellerime teşekkür ediyorum. Havran’ımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.