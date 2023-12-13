Şimşek, vergi reformlarıyla vergi ödemeyenleri hedef alacaklarını ve vergide adaleti iyileştirmeye odaklanacaklarını ifade etti.

“Fiyat İstikrarını Güvence Altına Almalıyız”

Küresel zorluklara değinen Şimşek, küresel büyümenin yavaş seyrettiği bir dönemde olduklarını ancak ekonomik reformlar ve programlarının etkili bir şekilde devam ettiğini dile getirdi. Fiyat istikrarını sağlama konusundaki çabalarını vurgulayan Bakan, enflasyonun düşürülmesinin reel sektöre büyük destek sağlayacağını belirtti. Ekonominin büyüme performansında denge sağlanması gerektiğini ifade ederek atılan adımların 2023 yılında bu dengeyi sağlamaya yönelik olumlu etkilerini görmeye başladıklarını söyledi. Mali disiplini sağlama amacıyla gelir ve harcama politikalarını uygulamaya koyduklarını belirten Bakan, ülkenin ekonomik büyüme potansiyelini sürdürülebilir kılmak için çeşitli teşvikler ve destekler sağladıklarını da ifade etti. Bunun yanı sıra ihracatçıların finansmana erişimini güçlendirmek adına alınan önlemleri ve yatırım teşvik sistemini vurgulayan Şimşek, ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla çeşitli alanlarda yapılan yatırımları da paylaştı.