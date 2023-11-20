Osmangazi Belediyesi ve Bursa Konyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslatının 750. yıl dönümünü anmak üzere ortaklaşa bir program düzenledi. Bursa Konyalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından, Osmangazi Belediyesi'nin destekleriyle Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen anma programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve tasavvuf musikisi konseri ile semazen gösterisi ile devam etti. Program, mehter takımının muazzam konseriyle sona erdi.

Etkinliğe, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Mersin, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Bursa Konyalılar Derneği Başkanı Musa Bozkurt ve Bursa'da yaşayan Konyalılar ile Bursalı vatandaşlar katıldı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hakka vuslatının 750. yılında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, tasavvuf kültürünün önemli temsilcilerinden biri olan Mevlana'nın, Allah'a ve kullarına duyduğu aşk ve muhabbetin her yıl Şeb-i Arus günlerinde dünya genelinde gönülleri etkilediğini belirtti. Erdönmez, Hazreti Mevlana'nın, Kuran, sünnet ve tasavvufu kaynak alarak insanlığa eşsiz bir edebi üslupla mesaj verdiğini vurgulayarak, onun evrensel mesajının insanların ruhuna dokunduğunu ifade etti.

Ayrıca, Erdönmez, Hazreti Mevlana'nın birlik şuuruyla Anadolu insanına aşıladığı değerlerin, millet olarak bir arada kardeşçe, hür ve bağımsız yaşamalarını sağladığını dile getirdi. Hazreti Mevlana'nın öğretilerinin sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ismiyle anılan, hayır, dua ve hayranlıkla hatırlanan bir alim ve gönül insanı olduğunu vurguladı.

Erdönmez, günümüzde yaşanan zorlu durumda, Hazreti Mevlana ve onun gibi gönül dostlarına duyulan ihtiyacın arttığını belirterek, özellikle Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekti. İsrail tarafından işgal edilen topraklarda yaşayan kardeşlerin çektikleri acının dünya vicdanını sarsması gerektiğini ifade etti. Erdönmez, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, cesaretle dünyaya meydan okuyarak adalet, demokrasi ve hoşgörü ideallerini savunduğunu belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Mersin ise konuşmasında, Hazreti Mevlana'nın 750. vuslat yılını anmanın önemine vurgu yaptı. Günümüzde yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Mersin, Hazreti Mevlana'nın öğretilerinin anlaşılması için bir araya geldiklerini ifade etti. Ayrıca, Hazreti Mevlana'nın düğün gecesi olarak nitelendirdiği hakka yürüyüşün bu özel yılda önemli bir anlam taşıdığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Mersin, Gazze'deki yıkım ve zulme karşı Türkiye'nin duyarsız kalmayarak haklı bir duruş sergilediğini belirterek, Hazreti Mevlana'nın felsefesini doğru anlamak için bu etkinliğin düzenlendiğini sözlerine ekledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin öğretilerinden ilham alarak düşünce tasavvurlarının zenginleştiğini belirtti. Kılıç, Mevlana'nın aşkı, merhameti ve kâinatın önemli şifrelerini anlatan değerli bir kişilik olduğunu vurgulayarak, 750. vuslat yıl dönümünde bir araya gelmenin anlamına dikkat çekti. Teşekkürlerini ileten Kılıç, bu güzel organizasyona emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Bursa Konyalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Musa Bozkurt ise dernek olarak düzenledikleri anma programının bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Bozkurt, her yıl artan katılımla gerçekleşen programlarının önemine vurgu yaparak, bundan sonra da geleneksel hale getirdikleri Hazreti Mevlana'yı anma etkinliklerini sürdüreceklerini belirtti. Dernek olarak Bursa'da yaşayan hemşerilere maddi ve manevi destek olma çabalarını sürdürdüklerini söyleyen Bozkurt, Osmangazi Belediyesi başta olmak üzere tüm belediyelere katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. Bozkurt, düzenledikleri etkinliklerin hemşerilerin birbirlerini tanımalarını ve kaynaşmalarını amaçladığını ifade etti.