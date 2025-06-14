Sakarya D-100 kara yolunda yolda seyir halindeyken alev topuna dönen Hendek Belediyesi’ne ait greyder, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yenimahalle mevkiinde meydana gelen olayda, Hendek Belediyesi’ne ait greyderin motor kısmı seyir halindeyken alev aldı. Dumanları fark eden operatör, araçtan son anda kurtulurken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, alev topuna dönen greyderi söndürmek için çalışmalara başladı. Uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürülen yangında araç hasar görürken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA